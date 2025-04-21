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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле прошла "атмосферная встреча" по этикету для предпринимателей

В Барнауле прошла "атмосферная встреча" по этикету для предпринимателей

На мероприятии рассказали, как наладить контакт с человеком и в деловом, и в личном общении В Барнауле в рамках проекта "Атмосферные встречи" предпринимателям и общественникам рассказали о столовом этикете, сообщает интернет-издание "Атмосфера".

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