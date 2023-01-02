МЧС: сильнейшие снегопады обрушатся на Петербург 3 января

Ведомство предупредило об ухудшении погодных условий во вторник на основании прогноза синоптиков. Сильнейшие снегопады нагрянут в Петербург во вторник, 3 января.
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