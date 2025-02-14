Что будет, если закодированный человек выпьет: последствия употребления алкоголя после кодировки

Алкоголизм — тяжелый недуг. Сначала все может начинаться вполне безобидно: вы привыкаете пить бокал-другой спиртного в кругу друзей, затем пьете алкоголь каждый вечер за ужином, но не считаете это проблемой.
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