Приквел “Безумного Макса” “Фуриоса” изначально разрабатывался как спин-офф аниме и был готов уже 15 летВозможно, “Фуриоса” – один из самых горячо ожидаемых релизов этого года, но колеса приквела “Безумного Макса” начали вращаться задолго до того, как в кинотеатрах появилась “Дорога ярости”.