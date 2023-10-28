50,5 млн рублей выделяется из бюджета Нижегородской области на субсидирование рейсов в Минск

На организацию перевозок пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Минск и обратно в 2024-2026 годы в бюджете Нижегородской области заложено 50,53 млн рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, размещённой на сайте Заксобрания региона.
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