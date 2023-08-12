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Турцию охватит новая волна жары

Турцию охватит новая волна жары

Начиная с 13 августа Турцию захлестнет очередная волна жары, в части регионов воздух раскалится до +46°C, граждан призывают не выходить на улицу без большой нужды, передает 12 августа канал CNN Türk со ссылкой на главное управление метеорологии.

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