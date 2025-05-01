Для DC Universe Online вышло обновление Patrol 2: Justice League Dark Cursed

Для DC Universe Online вышло обновление Patrol 2: Justice League Dark CursedПоследнее обновление DC Universe Online открывает следующий Patrol для Campaign 2025, добавляет приватный матчмейкинг и визуальное обновление на ПКЧитать дальше → источник#DC_Universe_Online.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)