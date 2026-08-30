НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Швейцария: в Арау, кантон Аргау, по состоянию на утро продолжались розыск и крупная полицейская...

Швейцария: в Арау, кантон Аргау, по состоянию на утро продолжались розыск и крупная полицейская операция после того, как один человек был убит и пять человек получили ранения в кулуарах вечеринки Aarauer Rave в районе Шахен около 02:30 (00:30 по Гринвичу) после инцидента со стрельбой; территория была оцеплена.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым