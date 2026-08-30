Швейцария: в Арау, кантон Аргау, по состоянию на утро продолжались розыск и крупная полицейская операция после того, как один человек был убит и пять человек получили ранения в кулуарах вечеринки Aarauer Rave в районе Шахен около 02:30 (00:30 по Гринвичу) после инцидента со стрельбой; территория была оцеплена.