Сенатор Карасин: Россия адекватно ответит на задержание судна в Норвегии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ правовыми мерами ответит на задержание Норвегией российского судна «Профессор Молчанов».
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