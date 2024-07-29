Берлин может отказаться от размещения американских ракет, но только при условии прекращения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ.
Чем угрожают Германии американские ракеты
Комментарии
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Иван Щукин
Чем, чем, тем что после размещения этих пиндосовских ракет этот придурок, Шольц, подпишет то что Германия в буквальном смысле как государство исчезнет с лица земли и простым немцам стоит очень задуматься над этим если они думают хоть чуть чуть по другому!
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