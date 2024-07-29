Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    "... Ведь лучших забирают небеса!...'(с) Голубые береты. Земля Вам пухом, пацаны!«Остались втроём,...
  • Александр Юткин
    И мы с белыми флагами на этом фоне чуть в сатанинский шабаш не вляпались.Вице-премьер Слов...
  • Вовладар Даров
    Так не сидите, а отстаивайте свои права!!!В Молдавии заявил...

Чем угрожают Германии американские ракеты

Чем угрожают Германии американские ракеты

Берлин может отказаться от размещения американских ракет, но только при условии прекращения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Чем, чем, тем что после размещения этих пиндосовских ракет этот придурок, Шольц, подпишет то что Германия в буквальном смысле как государство исчезнет с лица земли и простым немцам стоит очень задуматься над этим если они думают хоть чуть чуть по другому!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх