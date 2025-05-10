Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре и грозе в ближайшие сутки

МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре и грозе на территории республики в ближайшие сутки. Сильный ветер порывами 15-17 м/ с местами ожидаются в Татарстане и в Казани с вечера 10 мая до вечера 11 мая.
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