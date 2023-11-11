Как банкам превратить развитие технологий в конкурентное преимущество?

Технологии становятся основой конкурентного преимущества для банков. Выбор правильных технологических стратегий связан с повышением общей эффективности, улучшением опыта клиентов и обеспечением конкурентоспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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