Анонсируемые поставки Киеву со стороны Вашингтона и стран НАТО вооружений, которые будут использованы для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий, приведут к ответным мерам с использованием более мощного оружия.
Анонсируемые поставки Киеву со стороны Вашингтона и стран НАТО вооружений, которые будут использованы для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий, приведут к ответным мерам с использованием более мощного оружия.
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