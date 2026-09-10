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The Eurasia Daily news agency

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Magyar demanded compensation from the European Union for abandoning Russian gas and oil

Magyar demanded compensation from the European Union for abandoning Russian gas and oil

Budapest demanded compensation from the European Union for the rejection of Russian gas and oil. This was stated at the V4 summit in Bratislava by Hungarian Prime Minister Peter Magyar.

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