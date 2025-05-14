Новая возможность для долгосрочных сбережений через портал "Госуслуги"

У россиян появится дополнительный способ стать участником программы долгосрочных сбережений. С 1 октября 2025 года оформить договор с негосударственным пенсионным фондом можно будет через портал «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии