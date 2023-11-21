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Алиеву не скажут: "Мерси, Баку"

Алиеву не скажут: "Мерси, Баку"

Президент Азербайджана считает, что Франция провоцирует новые боевые действия в регионе Южного КавказаПомощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие", зачитал послание Ильхама Алиева.

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