Алиеву не скажут: "Мерси, Баку"

Президент Азербайджана считает, что Франция провоцирует новые боевые действия в регионе Южного КавказаПомощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие", зачитал послание Ильхама Алиева.
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