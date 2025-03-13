Марко Рубио — не банальный, не генеральный секретарь В качестве небольшого вступления напомню, что госсекретарь в США – пост вроде бы более солидный, чем просто министр иностранных дел.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Марко Рубио — не банальный, не генеральный секретарь В качестве небольшого вступления напомню, что госсекретарь в США – пост вроде бы более солидный, чем просто министр иностранных дел.
Свежие комментарии