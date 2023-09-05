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Политолог объяснил важность уничтожения Challenger 2 в зоне СВО

Политолог объяснил важность уничтожения Challenger 2 в зоне СВО

Global look press/UK Ministry of Defence Российский политолог Юрий Светов прокомментировал "Известиям" появившиеся сегодня кадры, на которых, по предварительным данным, запечатлено уничтожение британского танка Challenger 2 российскими военными.

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