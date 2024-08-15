Это развитие событий может привести к фашистским течениям

Виктор Борисов

Не кидайте в меня тапочки..С большевистской прямотой и пролетарской ненавистью как бывший военный хочу высказать свое мнение о нынешней сложившейся ситуации в Нашей странеПо моему мнению в стране навести порядок можно следующим образом: ввести военное положение на 2-3 года, убрать всех либерастов, разогнать ГД и ЕР, Поскольку в Лефортово койко мест явно не хватит...то в Матросской Тишине освободить два корпуса 6 и 9. и понадобится 20 автозаков...я уже посчиталПоменять конституцию, часть законодательства, ввести визовый режим, как например в ОАЭ, направить средства на развитие производства, науки, техники, сельского хозяйства. Помочь развитию мелкого бизнеса, создать условия для развития конкуренции. Изменить школьную программу и повысить з.п. учителям, врачам. Начать помогать многодетным и молодым семьям. Частную собственность сделать приоритетом, часть средств от продажи полезных ископаемых распределять между гражданами РФ, повысить пенсии и з.п. рабочим. Ввести строгий учёт доходов и расходов, особенно руководящих работников. Заменить всех судей, прокуроров, ГИБДД, УФСИН, МВД, часть ФСБ и т.д.Вон из России всех чуркобесов!Предоставлять работу только коренным гражданам Ввести контроль со стороны граждан РФ. Только тогда можно будет надеяться, что страна будет излечиваться от этого Нам нужен Лаврентий Иосифович Пиночет...мое мнение Белоусов-это сделать сможет....мы все это видим Прошу учесть это мое ОЦЕНОЧНОЕ суждение Но эта прогнившая власть этого не позволит сделать. Тогда будет гражданская бойня.Прошу учесть что никого и ни к чему НЕ ПРИЗЫВАЮ это лично мое оценочное суждение..ЧЕСТЬ ИМЕЮ!!!...Тапочки можно кидать