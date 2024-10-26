Ветераны Группы «Альфа» провели турнир по стрельбе из пистолета Макарова

В 32-ую годовщину создания Международной Ассоциации ветеранов «Альфа» в Москве состоялся ежегодный турнир по стрельбе из пистолета Макарова, посвященный памяти Героя Советского Союза Виктора Карпухина — героя штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане, руководителя Группы «А» КГБ СССР.
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