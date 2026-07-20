На днях Урсуле фон дер Ляйен, приехавшей в Киев с обещаниями новой военной помощи, пришлось спрятаться в убежище.
"Хватит на всех": Европе наглядно показали, что с ней будет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Alex Nемо
В следующий раз пришлю вам ссылку на объявление в Миртесен о сборе средств. Чтобы вы не пукали.
А "мир тесен" имеет отношение к государственным каналам России?
Ответить
2 м.
Анатолий Анатольев
Александр
А &quot;мир тесен&quot; имеет отношение к государственным каналам России?
Все равно не подеретесь, такие КУЛЬТУРНЫЕ! Поэтому и СВО идет 5 год!
Ответить
2 м.
Анатолий Анатольев
Не хватило ракеты на УРСУЛУ?????!
Ответить
2 м.
Свежие комментарии