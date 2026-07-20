Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Хватит на всех": Европе наглядно показали, что с ней будет

"Хватит на всех": Европе наглядно показали, что с ней будет

  На днях Урсуле фон дер Ляйен, приехавшей в Киев с обещаниями новой военной помощи, пришлось спрятаться в убежище.

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Комментарии
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Александр
Alex Nемо
В следующий раз пришлю вам ссылку на объявление в Миртесен о сборе средств. Чтобы вы не пукали.
А &quot;мир тесен&quot; имеет отношение к государственным каналам России?
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2 м.
Анатолий Анатольев
Александр
А &amp;quot;мир тесен&amp;quot; имеет отношение к государственным каналам России?
Все равно не подеретесь, такие КУЛЬТУРНЫЕ! Поэтому и СВО идет 5 год!
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2 м.
Анатолий Анатольев
Не хватило ракеты на УРСУЛУ?????!
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2 м.