Церковный праздник 14 декабря 2023 года: что можно и нельзя делать в Наумов день Евгения Трубицкая14 декабря 2023 года, четверг, согласно народному календарю православных отмечается день святого пророка Наума.
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