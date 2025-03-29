"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, такое мнение высказал бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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