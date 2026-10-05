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Международный валютный фонд ждет от Киева выплаты в 1 млрд долларов

Международный валютный фонд ждет от Киева выплаты в 1 млрд долларов

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Украина до конца 2026 года должна погасить перед Международным валютным фондом долг на сумму около миллиарда долларов.

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