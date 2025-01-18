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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина впервые вышла во вторую неделю Australian Open

Касаткина впервые вышла во вторую неделю Australian Open

Она обыграла Юлию Путинцеву – 7:5, 6:1. Касаткина 10-й раз выступает в основной сетке Australian Open и впервые дошла до второй недели.

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