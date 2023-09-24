Глава Федерации гандбола России заявил о деградации РПЛ

Сергей Шишкарев, председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), заявил о деградации российских футбольных клубов после просмотра матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими командами «Спартак» и «Динамо».
Сергей Шишкарев, председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), заявил о деградации российских футбольных клубов после просмотра матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими командами «Спартак» и «Динамо».
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