Общественная служба новостей

1 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Глава Федерации гандбола России заявил о деградации РПЛ

Глава Федерации гандбола России заявил о деградации РПЛ

Сергей Шишкарев, председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), заявил о деградации российских футбольных клубов после просмотра матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими командами «Спартак» и «Динамо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх