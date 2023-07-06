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Зеленский пообещал наказать сторонников РФ при "возврате" территорий

Зеленский пообещал наказать сторонников РФ при "возврате" территорий

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует преследовать жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской области, которые выступают в поддержку России.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Разошёлся клоун-наркоман не на шутки. Его &quot;родители&quot; уже начинают побаиваться, а эта колбаса из Германии откровенно перед ним заискивает!
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18 час.
НН
Надежда Никитина
Поздно, от слова совсем.
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13 час.

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