Зеленский пообещал наказать сторонников РФ при "возврате" территорий

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует преследовать жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской области, которые выступают в поддержку России.
Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует преследовать жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской области, которые выступают в поддержку России.
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