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Детский театр в Симферополе достроят почти за миллиард рублей

Детский театр в Симферополе достроят почти за миллиард рублей

Детский театр в Симферополе достроят к 2026 году за 928 млн рублей, сообщает ТАСС. Ранее его строительством занималась подрядная организация, а контролировала работы бывшая глава Минкультуры республики Вера (Арина) Новосельская.

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