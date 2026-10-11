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Царьград

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1600 жителей Владимирской области остаются без света после атаки БПЛА

1600 жителей Владимирской области остаются без света после атаки БПЛА

После атаки беспилотников во Владимирской области повреждены линии электропередач, из-за чего без света остаются около 1600 потребителей во Владимире и Собинском районе.

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