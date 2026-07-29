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FiNE NEWS

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Популярные российские блогеры пригласили на свадьбу копию Рианны

Неожиданный сюрприз на свадьбе На свадьбе популярных российских блогеров Артема Mellikson и Мадины Kargayy в Москве произошёл неожиданный сюрприз — на торжестве появилась девушка, внешне очень похожая на певицу Рианну.

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