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Анна Якунина: ночами танцевала в клубе, а звездой «Склифосовского» стала в 44 года

Анна Якунина: ночами танцевала в клубе, а звездой «Склифосовского» стала в 44 года

С Алексеем Свиридом Анна Якунина вместе уже около тридцати лет. Авиационный инженер, в прошлом — один из её поклонников, ходивший на спектакли в «Сатирикон».

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