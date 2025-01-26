Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Да что вы?... ЖИВ, ЗНАЧИТ, КУРИЛКА!... Так он, пожалуй, и правда, передаст свою власть КОЛЕ...Белоруссия избрал...
  • Игорь Васиков
    Притулился нетуда.На Украине погиб ...
  • Владимир Акулов
    Есть разные системы передачи власти : дворцовые перевороты; Захват государств чужими армиями ...И ...В Белоруссии назв...

Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

Президент России Владимир Путин по случаю Дня Республики в Индии направил президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму, в которой пообещал наращивать сотрудничество между Москвой и Дели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх