Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

Президент России Владимир Путин по случаю Дня Республики в Индии направил президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму, в которой пообещал наращивать сотрудничество между Москвой и Дели.
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