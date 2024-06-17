Врач Неронов рассказал, как купаться в неизвестных водоемах

И о чём нужно помнить Перед тем как купаться в неизвестном водоёме, нужно визуально оценить его чистоту – наличие водорослей, тины и мутностей может свидетельствовать о загрязнении, рассказал РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.