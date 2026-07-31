В Оренбурге 16-летний велосипедист пострадал в ДТП на пешеходном переходе

В Оренбурге 31 июля вечером произошла дорожная авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста. По информации Госавтоинспекции, 36-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Салмышской напротив дома №43.
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