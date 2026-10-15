Мнение о том, что кальян намного безопаснее обычного курения – это миф. На самом деле в трубке кальяна может жить туберкулезная палочка, а вдыхание его дыма равносильно одновременному выкуриванию нескольких очень крепких сигарет, предупредила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, к.
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