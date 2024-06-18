Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава Сейма Литвы «с битвой в сердце» приехала в Киев агитировать за войну

Глава Сейма Литвы «с битвой в сердце» приехала в Киев агитировать за войну

Украина должна продолжать войну против России в надежде добиться от неё контрибуции.  Об этом в ходе своего выступления в украинском парламенте заявила глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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