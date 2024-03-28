Театр абсурда
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Театр абсурда

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Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
И что это ей тоже сойдет с рук ? Она уже лишних лет 5 ходит на свободе !
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