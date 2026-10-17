Главное в тезисах: Тезис 1: В ночь на 17 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины.