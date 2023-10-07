Подмосковье поучаствовало в совещании Минстроя РФ по ремонту газового оборудования

В Минстрое России прошло совещание по ремонту внутридомового газового оборудования. В нем поучаствовал первый заместитель гендиректора Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Александр Шаповалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии