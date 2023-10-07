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Подмосковье поучаствовало в совещании Минстроя РФ по ремонту газового оборудования

Подмосковье поучаствовало в совещании Минстроя РФ по ремонту газового оборудования

В Минстрое России прошло совещание по ремонту внутридомового газового оборудования. В нем поучаствовал первый заместитель гендиректора Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Александр Шаповалов.

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