Американская парадигма: Зеленский ведёт против США хитрую игру, в которой рискует стать главной жертвой

Попытки Владимира Зеленского в очередной раз сорвать подписание соглашения с США по полезным ископаемым может обернуться для него серьёзными проблемами 11 апреля в Вашингтон стартуют первые после скандала в Белом доме очные консультации США и Украины по ресурсной сделке.