Американская парадигма: Зеленский ведёт против США хитрую игру, в которой рискует стать главной жертвой

Попытки Владимира Зеленского в очередной раз сорвать подписание соглашения с США по полезным ископаемым может обернуться для него серьёзными проблемами 11 апреля в Вашингтон стартуют первые после скандала в Белом доме очные консультации США и Украины по ресурсной сделке.
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