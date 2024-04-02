Очень любопытный вопрос поступил, касающийся гранд-скандала от 31-го марта, когда католики и протестанты США вместо торжественного празднования «западной» Пасхи .
Американская Пасха для трансгендеров
Комментарии
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Гарий Щерба
Старый ШИЗОФРЕННИК уже и ПОСЛЕДНЕЕ ЗАБРАЛ у КАТОЛИКОВ Америки , ПАСХУ ...!!! Это же просто ,,ЧУДО,, а не президент ВСЕЯ Американщины .......
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18 час.
Андрей ПандовРихтер
Католик и кролик спасут Америку:)
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18 час.
Игорь
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15 час.
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