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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Американская Пасха для трансгендеров

Американская Пасха для трансгендеров

Очень любопытный вопрос поступил, касающийся гранд-скандала от 31-го марта, когда католики и протестанты США вместо торжественного празднования «западной» Пасхи .

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Комментарии
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Гарий Щерба
Старый  ШИЗОФРЕННИК  уже и  ПОСЛЕДНЕЕ ЗАБРАЛ  у  КАТОЛИКОВ Америки ,  ПАСХУ ...!!! Это же просто  ,,ЧУДО,,  а не президент  ВСЕЯ  Американщины .......
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18 час.
Андрей ПандовРихтер
Католик и кролик спасут Америку:)
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18 час.
Игорь
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15 час.

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