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Ученые обнаружили главный и при этом устранимый фактор риска деменции

Ученые обнаружили главный и при этом устранимый фактор риска деменции

Специалисты назвали важный фактор, устранив который можно снизить риск развития деменции.Как оказалось, достаточно исключить один из факторов, и риск развития деменции можно существенно снизить.

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