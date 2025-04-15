Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе

На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе

Одесса может перейти под контроль РФ, и США не будут этому мешать, считают в Норвегии. Обозреватели норвежского сайта Steigan отметили, что американский лидер Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах.

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