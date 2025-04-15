На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе

Одесса может перейти под контроль РФ, и США не будут этому мешать, считают в Норвегии. Обозреватели норвежского сайта Steigan отметили, что американский лидер Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии