Президент «Сьона» Константин: будем рады сыграть с российскими клубами

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о матчах с российскими клубами. «Мы будем рады сыграть, если даты проведения матчей не совпадут с чемпионатом Швейцарии», — приводит слова Константина РИА Новости.
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