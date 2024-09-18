Binance отказалась возмещать потери клиентов индийской криптобиржи WazirX

Binance, крупнейшая криптобиржа в мире, заявила об отсутствии правовых и технологических связей с индийской криптобиржей WazirX, несмотря на утверждения последней о взломе, в результате которого было украдено около $235 млн цифровых активов.
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