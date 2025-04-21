Пушков призвал Рютте признать, что членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается

У Киева нет перспектив на вхождение в Альянс Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте необходимо трезво оценивать реальность и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО, заявил в своем официальном телеграм-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.