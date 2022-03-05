Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Беляев
    Люди сегодня совсем озверели. Особенно видно даже на платформе  Мир Тесен. Накинулись на беженцев из Украины. Почему ...Толпа разъяренных...
  • Виталий Сорокин
    И что она изменила своим рассказом?Скоты не имеют национальности...они просто СКОТЫ!Украинка рассказа...
  • Виталий Сорокин
    А год и месяц не озвучил??? Идиоты правят Украиной???Секретарь СНБО Ук...

Тагильчанина осудили в Саранске за «продажу» антикварного ножа

признал виновным ранее судимого выходца из Нижнего Тагила, который подозревался в мошенничестве. В ходе судебных слушаний обвиняемый признался в том, что разместил в интернете объявление о продаже сувенирного антикварного ножа «Николай II 1870 год».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх