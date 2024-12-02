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Эксперты оценили ситуацию с картами UnionPay в России

Эксперты оценили ситуацию с картами UnionPay в России

Китайская платежная система UnionPay, в отличие от Visa и Mastercard, продолжает работать с российскими банками, однако только с теми, которые не попали под санкции, так как остерегается вторичных запретительных мер.

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