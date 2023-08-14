Это наше: ещё одна европейская страна собралась делить Украину

И

Ирина

Она уже давно сдохла и воняет...больше,чем ей положено...Сама виновата...Просрала все,что только можно и нельзя было. САМА НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛА,ТОЛЬКО РАСФИГАЧИЛА ТО,ЧТО ЕЙ ДОСТАЛОСЬ ОТ СССР!