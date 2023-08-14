Русская весна

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Это наше: ещё одна европейская страна собралась делить Украину

Это наше: ещё одна европейская страна собралась делить Украину

Румыния и ряд других восточноевропейских стран помнят о своих утраченных землях, оставшихся в составе Украины после распада СССР, пишет обозреватель Юдзи Коянаги в японском издании Tokyo Shimbun.

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Комментарии
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лина любимцева
Украина доскакалась!!... ТЕПЕРЬ, ГДЕ СТУПАЛА ПЯТКА РУМЫНА - румынская земля!! И баста!!
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11 час.
лл
лина любимцева
I   немае бiльш Украiни... Здохла!!
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11 час.
И
Ирина
Она уже давно сдохла и воняет...больше,чем ей положено...Сама виновата...Просрала все,что только можно и нельзя было. САМА НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛА,ТОЛЬКО РАСФИГАЧИЛА ТО,ЧТО ЕЙ ДОСТАЛОСЬ ОТ СССР!
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3 час.

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