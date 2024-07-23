Дотком: Байден потерпел поражение и может громко уйти с поста президента

Предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что американский лидер Джо Байден своим решением отказаться участвовать в президентской гонке потерпел поражение и может громко уйти с поста президента.
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